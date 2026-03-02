柔道女子４８キロ級で２０２４年パリ五輪金メダルの角田夏実（ＳＢＣ湘南美容クリニック）は?ネガティブ思考?で現役生活を戦ってきた。１月末に現役引退を公表した角田は２日、大学スポーツ全体の活性化を目的に創設された「ＵＮＩＶＡＳＡＷＡＲＤＳ２０２５―２６」の表彰式にプレゼンターとして出席。トークセッションでは得意技の巴投げについて触れ「自分の得意な部分や苦手な部分を把握した上で、どういった柔道をして