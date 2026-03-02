これは筆者の体験談です。夫が普段使うノートパソコンを、家族が寝静まった夜に借りた際に偶然見てしまった検索履歴。仕事と子育てで余裕を失くし、夫にきつく当たっていました。そんな時、検索から夫の言葉にしない気遣いに気づかされました。 検索履歴に胸がざわつく 普段は夫が仕事で使っているリビングのノートパソコン。家族が静かに寝静まった夜に、久しぶりに調べ物をしようと立ち上げました。普段気にも留め