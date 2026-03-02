1.大きな音や急な動きで驚かせる 猫がいる場所で最も避けたいのは、大きな音や急な動きです。 猫は人よりもはるかに聴覚が優れており、わずかな物音にも敏感に反応します。人にとっては普通の生活音でも、猫にとっては雷のように感じられることがあるのです。 たとえば、近くでドアを強く閉めたり、掃除機をいきなり動かしたり、走って近づいたりする行為は、猫にとって強いストレスになります。 驚いた猫がパニックに