福岡県那珂川市の小学校で3月2日、子どものころから選挙に関心を持ってもらおうと模擬選挙が行われました。投票で決めたのは、思い出の1ページに欠かせない「卒業式で流す曲」です。 午前10時すぎ、福岡県那珂川市の片縄小学校の体育館に運び込まれたのは。■松永悠作記者「記載台が設置されています。これらは実際の投票の際に使う本物だということです。」市の選管の協力で、選挙本番と同じレイアウトの投票所が体育