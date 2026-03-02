旅立ちの春到来に先駆け、ブックオフグループホールディングスが、新生活における荷物の整理実態を把握するため、エイブルホールディングスが運営する「ひとりぐらし研究所」と、循環型の家具と家電のレンタル・サブスクを運営するクラスと共同で「ひとり暮らしの引越・リユース意識調査２０２６」を実施（１月２３日、インターネット調査。国内在住の男女２０〜４４歳、有効回答１６０４人）。２日、その結果を発表した。総務