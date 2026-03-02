◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）オリックスの３番手・九里亜蓮投手が、侍相手に２回２安打１失点、１奪三振で降板した。３―０の５回にマウンドへ。先頭の村上を二ゴロに打ち取った後、カウント１―１から吉田に内角へのカットボールを右翼席５回に運ばれた。続く佐藤を空振り三振、牧は三飛に料理。６回は源田を二飛に仕留めた後、牧原大に中前打を許したが、続く近藤を二直で併殺に封じ、被弾後