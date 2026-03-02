県は先月上市町で見つかったフクロウの死骸から高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されたと発表しました。県は警戒を強めています。陽性が確認されたのは先月27日に上市町で見つかった1羽のフクロウの死骸です。県の簡易検査で鳥インフルエンザの陽性反応がでていて、きょう環境省が遺伝子検査を行った結果、より感染力の高い高病原性鳥インフルエンザの陽性が確認されました。今のところ県内21の養鶏場に異常はないというこ