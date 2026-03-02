3月2日放送のフジテレビ系『めざましテレビ』に、3月13日公開の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』に出演する山崎賢人や眞栄田郷敦らがVTR出演し、撮影現場で取り合いになったものを明かした。【関連】山崎賢人、映画『ゴールデンカムイ』シリーズ最新作のアクションシーンへのこだわり「ダイナミックに」同作には筋肉美を見せつける場面が多いとして、山崎は「現場にダンベルを持参しまして。合間で鍛えられるように」と話