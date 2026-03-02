スクートは、東京/羽田〜シンガポール線を3月1日（東京/羽田発翌日）に開設した。1日1往復を運航する。機材はボーイング787型機を使用する。所要時間は東京/羽田発が7時間15分、シンガポール発が6時間半。スクートによる、東京/羽田発着路線の運航は初めて。日本路線は札幌/千歳・東京/成田・大阪/関西・沖縄/那覇を合わせた5都市へ、週45往復を乗り入れることになる。需要の拡大に対応し、接続性と選択肢を強化する。3月5日午前11