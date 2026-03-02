◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が「２番・ＤＨ」で出場し、１―４で迎えた７回先頭の３打席目は左飛だった。４番手右腕・入山の前にカウント２―１から１５０キロの直球を高々と打ち上げたが、左翼・来田のグラブに収まった。球場からはため息。大谷はここまで３打数ノーヒット、１三振に押さえ込まれている。メジャー組は規定上、２月中の壮行試