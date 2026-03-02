ニューカッスルに所属するイングランド代表FWアンソニー・ゴードンの契約期間は、2030年6月末まで残されているようだ。2月28日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在25歳のゴードンは2012年夏にエヴァートンの下部組織へ加入し、2017年12月に16歳でトップチームデビューを飾った。2023年1月にニューカッスルへ完全移籍すると、左右のウイング（WG）を主戦場にここまで公式戦通算145試合で36ゴール28アシスト