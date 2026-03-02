女子プロゴルフツアーの開幕戦、ダイキンオーキッドレディスは５日に沖縄・琉球ＧＣで初日を迎える。３連覇が懸かる岩井千怜と岩井明愛（ともにホンダ）のツインズが２日、沖縄入り。空港での歓迎セレモニーで、笑顔で花束を手にした。千怜は「私は３連覇がかかっているし、自分にしか味わえない光栄なこと。あまり考えすぎず、応援してくれている皆様のためにも上位争いを目指して頑張っていきたい」と抱負を語った。明愛は