恋愛バラエティー『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が1日、自身のブログを更新。花粉症のつらい症状を明かした。【写真】顔出しショット！息子たちと足湯を楽しむ姿を公開した桃「花粉症がやばい…」と題して投稿した桃は、「花粉症がやばすぎる…」と切り出し、数ヶ月前に今年の花粉症予防のため鼻の奥をレーザーで焼く治療を受けていたことを告白。しかし「その努力の意味もないくらい目が痒いし、鼻