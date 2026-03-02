リヴァプールのドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツが、ウルヴァーハンプトンとの公式戦2連戦を欠場することになるようだ。クラブ公式サイトがアルネ・スロット監督のコメントを伝えている。ヴィルツは先月22日に行われたプレミアリーグ第27節でノッティンガム・フォレストと対戦。チームは1−0の勝利を収めたが、試合前にスターティングメンバーに名を連ねていたドイツ代表はウォーミングアップ中に背中の痛みを訴えて土壇場で