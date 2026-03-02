◆ＷＢＣ強化試合オリックスー日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンの２番手・種市篤暉投手（２７）＝ロッテ＝は１回を投げ２安打１失点だった。先発した菊池雄星（エンゼルス）のあとを受け３点をリードされた５回から２番手で登板。種市は侍ジャパン（サポートメンバーを含む）でこれまで９イニングをノーヒットに抑えていたが、５回、先頭の中川にスライダーを中前に運ばれ初安打を許した。続く麦谷のときに暴投し