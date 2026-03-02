ミランが今夏の移籍市場でのストライカー補強を検討しているようだ。3月1日、イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている。近年のミランは移籍市場が開く度にストライカーの補強に動いている。一昨年夏にスペイン代表FWアルバロ・モラタ（現：コモ）、昨年冬にメキシコ代表FWサンティアゴ・ヒメネス、昨年夏にフランス代表FWクリストファー・エンクンク、今冬にドイツ代表FWニクラス・フュルクルクを獲得。さらに今冬