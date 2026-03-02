これまでJO1、INI、ME:Iらを輩出してきたサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾として、その名も『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』という新たなシーズンがいよいよスタート。今回はグローバルをテーマに、国籍・出⾝地を問わず全世界から集結した参加者が競い合う、シリーズ初のグローバルオーディションとなる。国⺠＆SEKAIプロデューサー代表とトレーナー陣が登壇3⽉26⽇の配信スタート