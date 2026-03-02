「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、侍ジャパン−オリックス」（２日、京セラドーム大阪）オリックスの２年目右腕・寺西が圧巻の“侍斬り”だ。実績ある打者が相手でも物怖じすることはなかった。初回、ＭＡＸ１５３キロの真っすぐを武器に先頭・近藤をフォークで空振り三振に仕留めると、この日の大注目、２番・大谷との初対決だ。登板前に「大谷さんに憧れてプロ野球選手になりたいと思