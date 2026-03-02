中国北部にある内蒙古自治区アラシャン盟の黄河沿いの地域を対象とした「砂漠化防止・太陽光発電」プロジェクトが2月28日、着工しました。国家重点プロジェクト「三北（東北、華北、西北地区）」防護林体系建設工事第6期計画における重要プロジェクトとして、本プロジェクトの本格始動はアラシャン盟が「第15次五カ年計画（2026〜2030年）」の生態建設を正式に開始したことを意味します。「三北」工事第6期計画の全体構想によると