「AE86」や「80スープラ」に乗れるチャンス！MR.HIRO CAR STUDIO（MR.HIROレンタカー）は、2026年2月13日から15日にインテックス大阪（大阪市住之江区）で開催された「大阪オートメッセ2026」に2台のレンタカーを出展しました。大阪オートメッセといえば、「東京オートサロン」と並ぶカスタムカーの祭典です。出展メーカーは、個性あふれるカスタムカーを披露する中、このブースではなんと、レンタカーを展示していたのです。