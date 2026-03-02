アメリカとイスラエルが28日、イランへの攻撃に踏み切りました。これを受け、イランはイスラエルへの報復攻撃を行うなど戦火が拡大しています。【写真で見る】「極めて大きな音が鳴りました」イスラエル現地記者の緊迫リポート緊迫のイラン情勢。いま一体何が起きているのでしょうか。イラン攻撃なぜこのタイミング?高柳光希キャスター:アメリカ軍がイランを攻撃するのは2025年6月以来です。イランでは200人以上が死亡しており、