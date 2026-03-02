ポルノグラフィティの岡野昭仁さん（Vo）が自身のＸを更新し、新型コロナウイルスに感染し、全国ツアー「ポルノグラフィティ 20thライヴサーキット“水”」の4公演開催が見送りになったことに関してコメントしました。【写真を見る】【 ポルノグラフィティ・岡野昭仁 】全国ツアー4公演の開催見送りにコメント「本当に心苦しい」新型コロナ感染 先月27日発表岡野さんは「水ツアーを楽しみにしてくれていた皆さんへ。今回、コロナ感