◇強化試合侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日京セラＤ）侍ジャパンの守備面で“ミス”が失点を招く場面があった。初回1死一、三塁の場面では三ゴロを三塁手・佐藤輝が二塁転送。これを二塁手の牧が一塁へ送球ミス。適時失策となった。2回は1死から中川の右前打を右翼手の近藤が後逸。失点には結びつかなかったが、ピンチを招いた。5回は無死二塁の場面で麦谷の左前打に対して前の打席で右越えソロを放っていた左