◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）オリックスが３―１の５回、１点を追加した。先頭の中川がこの回からマウンドに上がった種市を捉え、中前打で出塁。代走の来田が二進すると、麦谷がこの日２本目の安打となる左前適時打を放った。続く西川の初球で二盗を決め、持ち味の俊足もアピール。後続は倒れて１点止まりだったが、２４年ドラフト１位の２年目有望株が存在感をアピールした。