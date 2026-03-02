CP+ 2026のシグマブースでは、発表したばかりの新レンズである「Sigma 15mm F1.4 DC | Contemporary」、「Sigma 35mm F1.4 DG II | Art」を展示。さらに、開発発表した「Sigma 85mm F1.2 DG | Art」も披露されていた。そんなシグマブースで、今年も山木和人社長にインタビューを行い、新レンズや今後の製品展開、フルフレームFoveon開発の進捗状況、そしてカメラファンを驚かせた“米作り”について話を聞いた。Sigma 85mm F1.2 DG