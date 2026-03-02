◆ＷＢＣ強化試合オリックス−日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンはメジャー組の出場が解禁となり、フルメンバーに近い形でオリックスとの強化試合に臨んだ。スポーツ報知評論家の高木豊氏は、先発したエンゼルス・菊池雄星投手（３４）の力みが、４回６安打３失点の内容につながったと指摘した。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊久しぶりの日本のマウンド、そして初めての侍のユニホーム。雄星は力み倒していたね。もとも