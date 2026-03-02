GMOインターネットグループのGMOプライム・ストラテジーは3月2日、学校や学習塾、教育関連法人向けに、生成AIを活用して試験やレポートの採点業務を自動化し、教育のリソース最適化を支援するAI自動採点ソリューションを正式に提供開始した。同社は2月27日をもって、商号を「プライム・ストラテジー」から「GMOプライム・ストラテジー」に変更した。代表取締役社長の吉政忠志氏は、新ソリューション発表について、以下のコメントを