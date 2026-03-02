女優の飯島直子が、５８歳の誕生日を報告。出演中の舞台を観劇した親友の歌手・工藤静香との密着ショットや工藤からの差し入れを公開した。２月２９日生まれの飯島は２日までに自身のインスタグラムを更新。「こんにちはこちら昼寝にはぴったりのくもり空あちらこちらに早咲き桜が咲きはじめ春はもうすぐそこにと感じますね」と記してから、「わたしごとでたいへん恐縮ですが一昨日だか昨日だか、うるう年なのでよく