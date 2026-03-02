アメリカとイスラエルは、先月28日にイランを攻撃しました。先が見通せない国際情勢は私たちの生活にも影を落としそうです。 アメリカとイスラエルが行ったイランへの軍事攻撃で、最高指導者・ハメネイ氏が死亡。一方のイランは、イスラエルや中東各地の米軍基地を報復攻撃し、被害が拡大しています。 （記者）「緊迫する中東情勢。皆さんはどう感じているのでしょうか？」 （30代）「また同じことが繰り返されているなと思い、