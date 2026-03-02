離島防衛を想定した日米共同訓練が2日、種子島で行われ、アメリカ海兵隊のオスプレイが初めて島に飛来しました。かつて戦争を体験した男性は、複雑な思いで見つめています。 「オスプレイが砂や枯れ草をまき上げながら、公園に着陸します」 訓練で種子島に初めて着陸したアメリカ海兵隊のオスプレイ。日米共同訓練「アイアン・フィスト」です。 さらに中種子町の海岸には、対戦車ミサイルなどを積んだ揚陸艇が浜に上陸。いずれ