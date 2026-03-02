【皆既月食】３月３日（火）夜 ２０２２年１１月８日の【皆既月食】の様子です。画像で掲載しています。【皆既月食２０２６】の始まる時間と方角は？ ３月３日（火）夜、【皆既月食】が起こります。今回の皆既月食は晴れれば、全国各地で観察可能で ①見やすい時間帯 ②見えやすい高さ ③皆既が長い（およそ１時間） と、３月３日（火）「ひなまつり」に【３拍子そろった】皆既月食です。 、各都道府県５地点ず