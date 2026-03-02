侍ジャパン前監督の栗山英樹氏（64＝日本ハムチーフ・ベースボール・オフィサー）が1日放送のテレビ朝日系「有働Times」（日曜後8・56）に出演。ドジャース・大谷翔平（31）の日本ハム時代に驚いたことを明かした。高校時代にメジャー挑戦を表明していた大谷を、日本ハムが強硬指名。当時監督だった栗山氏は「日本で5年くらいやって、メジャー契約を取ってから行く方が、最初から行くより確率が高いと思ったんです。近道だし。