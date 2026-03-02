侍ジャパン前監督の栗山英樹氏（64＝日本ハムチーフ・ベースボール・オフィサー）が1日放送のテレビ朝日系「有働Times」（日曜後8・56）に出演し、2023年のWBC優勝に大きく貢献したパドレス・ダルビッシュ有投手（39）の決勝戦でのリリーフ登板について語った。前回のWBCでもダルビッシュは合宿から精神的支柱として大きな存在感を示し、本大会でも1次ラウンドの韓国戦に先発し3回3安打3失点（自責点2）で勝利投手。準々決勝の