Jリーグは16日、J1百年構想リーグWEST第4節で退場を命じられたアビスパ福岡MF見木友哉に対し、2試合の出場停止と罰金20万円の処分を決定した。見木は2月27日にアウェーで開催された神戸戦に先発出場。しかし、前半31分に突破を試みたMF郷家友太を止めようとした際に足を踏んでしまい、一度はイエローカードが提示される。しかし、VARが介入した結果、レッドカードに変更されて一発退場となった。Jリーグ規律委員会は、日本サ