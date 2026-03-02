【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeが18枚目シングル「Waltz for Lily」を3月25日にリリース。このたび本作の初回限定盤Aに収録される「Waltz for Lily」Music Video Parallel reelのショートクリップ映像がKing & PrinceのオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。 ■楽曲の世界観を別の表現で描いた、もうひとつのMV 「Waltz for Lily」は、3月27日に公開される永瀬廉と吉川愛が