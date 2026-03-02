本日の日経平均株価は、米国・イスラエルによるイラン攻撃を受け地政学リスクが懸念され、前週末比793円安の5万8057円と5日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は96社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、イラン攻撃を受けて原油先物価格の急伸が追い風となったＩＮＰ