活水女子大学が2028年度から、すべての学部で男女共学となることが発表されました。 これに伴い、大学名も再来年度から変更されます。 （活水女子大学 広瀬 訓 学長） 「建学の精神に基づいて、(活水女子大学が)より発展し、現在の変動が激しい社会に適応するものに進化させていきたい」 学校法人活水学院は2日に記者会見を開き、2028年度から活水女子大学のすべての学部を、男女共学にすることを発表しました。