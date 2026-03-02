この記事をまとめると ■国土交通省には「トラック・物流Gメン」という組織が存在する ■トラック業界全体を監視して問題点の改善要請や是正勧告などを行っている ■存在を認知してもらうための活動なども行っている 「トラック・物流Gメン」の活動内容とは 2022年〜2023年あたりから「物流の2024年問題」がトラック業界の課題として議論されるようになり、荷主と運送業者・ドライバーの力関係による賃金の低下や過酷な労働環境