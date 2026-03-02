一般財団法人関西電気保安協会の新ウェブ動画『パニック・イン・ザ関西電気保安』（全7話）が、2日から同協会公式YouTubeチャンネルで配信開始された。【動画】『パニック・イン・ザ関西電気保安』第1話「勃発」同協会おなじみの動画シリーズ最新作。舞台は、なぜか急速に国民の関西人化が進む日本。アメを持った関西人に追いかけられる男女。捕まったらアメを食べさせられて関西人になってしまう。関西人にならないために逃げ