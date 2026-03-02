◇WBC強化試合 オリックス-日本(2日、京セラドーム)侍ジャパンの5番に入った吉田正尚選手(レッドソックス)が、5回にチーム初安打となるソロホームランを放ちました。4回まで無安打と抑えられた侍ジャパン。3点を追う5回、吉田選手が九里亜蓮投手の投じたカットボールを振り抜くと、ライトスタンドへ飛び込む一発。2022年まで在籍した古巣の本拠地をわかせました。この一発に侍ジャパン選手もベンチで笑顔。鈴木誠也選手は両手を前