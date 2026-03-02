◎あすの全国の天気九州や四国は次第に天気が回復するでしょう。九州南部は午後から晴れ間が戻る見込みです。一方、近畿から関東では一日雨や雪が続く予想です。風も強まるでしょう。東北南部も夜は湿った雪や雨が降りそうです。北海道は午後から道東を中心に雪が降るでしょう。関東の山沿いや東北の太平洋側では、大雪になる所もありそうです。◎あすの予想気温【最低気温（前日差）】札幌 0℃（±0）仙台 1℃（ -1）