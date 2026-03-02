◇WBC強化試合 オリックス-日本(2日、京セラドーム)野球日本代表「侍ジャパン」は序盤に2失策と守備のミスが飛び出しました。初回、先発の菊池雄星投手が4本の安打を浴び2失点。さらに1アウト1、2塁の場面では、サードゴロに打ち取り、併殺を狙いますが、2塁ベースカバーに入った牧秀悟選手の一塁への送球が乱れ、ファーストの村上宗隆選手が捕球できず。この間に、2塁走者が3塁を回りホームに生還を許しました。続く2回には、1ア