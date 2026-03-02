© DCTentertainmentDREAMS COME TRUEが、9年ぶりとなるアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』を2026年3月18日にリリースする。このリリース当日に、J-WAVE特番『THE BLACK RADIO』がオンエアされることが決定した。番組は19:00〜20:45の時間帯に放送され、中村正人が全編にわたり出演する予定だ。アルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』を語り尽くす内容になるとのことなのでチェックしてほしい。また、東京・大阪で『THE BLACK ◯ AL