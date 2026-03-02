muqueが4月15日(水)にリリースする2ndフルアルバム『GLHF』のトラックリスト、ジャケットデザインを公開した。ジャケットデザインは、前作EP「DOPE！」に続き、クリエイティブチーム・釣部東京がアートワークを担当。“チェス”をテーマに、一風変わった駒たちをモチーフにしたビジュアルを展開。個性的な駒の造形は、単なるゲームの比喩にとどまらず、それぞれが異なる役割や意思を帯びた存在として描かれている。『GLHF』にはTV