Petit Brabanconが3月6日の東京・Zepp DiverCity公演を皮切りに、約1年半ぶりの全国ツアー＜Tour 2026「If You Just Stare Then Headbang or Die」＞を開催する。同ツアーにて、来場者限定の新曲先行試聴施策が行われることが明らかとなった。これは、同ツアーのチケットを購入して当日会場に足を運んだ来場者全員に、ツアー終了後にアクセス可能となる特設ページのQRコードが配布されるというもの。その特設ページでは、yukihiro(