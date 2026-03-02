東京マラソン1日に行われた東京マラソン（東京都庁〜東京駅前・行幸通り）で、大迫傑（リーニン）が2時間5分59秒で日本人トップの12位に入った。1秒先着して11位でゴールしたのは、中国のフェン・ペイヨウ。ゴール後に倒れこんだフェンを気遣った大迫は、インスタグラムに思いをつづった。フェンの今大会前の自己ベストは、2024年バレンシアでマークした2時間7分6秒。東京で一気に1分8秒も更新した。大迫に1秒差で競り勝って完