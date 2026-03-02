日本航空（JAL）が2026年3月2日に開いた記者会見で、鳥取三津子社長が社長に就任してからの自己採点を求められ、「30点くらいじゃないでしょうか......」と応じる場面があった。理由は「安全問題」。JALでは24年から25年にかけてパイロットが飲酒問題を起こし、国土交通省から行政指導にあたる厳重注意を受けたことを指しているとみられる。現時点では3月7日羽田発、折り返しの3月8日ドーハ発まで運休この日の会見では、35年度まで