STARGLOWが本日3月2日に配信リリースした「Green Light」のMVを公開した。オーディション「THE LAST PIECE」の審査楽曲としても人気を博した「Green Light」は、止まることなく突き進むスピード感と覚悟を描いたモチベーションソングで、STARGLOWとして個々のスキルを磨いた 5人のさらなる魅力を加えて表現。MVは、旅の途中で見えない敵に追いかけられ、寂れたモーテルに逃げ込む5人のシーンから始まるストーリー仕立て。不安や誘