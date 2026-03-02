オリックスとの強化試合野球日本代表「侍ジャパン」の吉田正尚外野手（レッドソックス）が2日、オリックスとの強化試合（京セラドーム）に「5番・左翼」でスタメン出場。右翼5階席へ運ぶ特大のソロホームランを放った。古巣相手の豪快な一発でネット上もざわついた。慣れ親しんだ京セラドームで完璧なアーチだ。3点を追う5回2死走者なし。右腕・九里の内角低め変化球を捉えた。高々と舞い上がったボールは右翼5階席に着弾。打