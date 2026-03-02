CLAN QUEENが3月7日(土)に新宿・東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場にて＜FREE LIVE『99』＞を開催することが決定した。今回のライブは彼らのライブとしては初めて、スマートフォン・携帯電話に限り撮影可能なライブとなっている。＜CLAN QUEEN FREE LIVE「99」＞日時：3月7日(土)19:00〜場所：新宿・東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場【イベント参加方法】ライブの観覧はフリーとなりますが、当日は客席前方に「優先観覧エリ